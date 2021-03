Coronavirus, l’allarme di Bassetti: «Gli ultimi dati sul contagio preoccupano, questa ondata farà male» (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Temo che questa terza ondata farà male e dobbiamo avere molta pazienza per tutto il mese di marzo, correre con le vaccinazioni e sperare che le misure di contrasto ci aiutino a ridurre il numero di vittime». Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, facendo il punto sulla situazione epidemiologica. «Purtroppo sembra iniziata la terza ondata, ieri abbiamo avuto un aumento significativo dei ricoveri in terapia intensiva e non mi pare quindi che ci si siano più dubbi. Questi numeri in risalita riguardano solo alcune Regioni e quindi sono ancora più gravi, ma se dovessero aumentare uniformemente in tutto il Paese la situazione sarebbe più complicata. Dobbiamo fare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Temo cheterzae dobbiamo avere molta pazienza per tutto il mese di marzo, correre con le vaccinazioni e sperare che le misure di contrasto ci aiutino a ridurre il numero di vittime». Così Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, facendo il punto sulla situazione epidemiologica. «Purtroppo sembra iniziata la terza, ieri abbiamo avuto un aumento significativo dei ricoveri in terapia intensiva e non mi pare quindi che ci si siano più dubbi. Questi numeri in risalita riguardano solo alcune Regioni e quindi sono ancora più gravi, ma se dovessero aumentare uniformemente in tutto il Paese la situazione sarebbe più complicata. Dobbiamo fare ...

RaiNews : L'allarme del Cnr: 'Epidemia in crescita esponenziale' - fanpage : 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Ang… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! Giorgio Parisi, fisico e pr… - Ultron65 : RT @benq_antonio: ?? #Mafia, l’allarme della Dia al Parlamento italiano: “Business pandemia. Boom di riciclaggio, corruzione e scambi eletto… - Ultron65 : RT @tempoweb: Il vaccino Pfizer è meno efficace negli obesi? L'allarme lanciato dallo studio italiano #pfizer #vaccini #obesità #iltempoquo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’allarme Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE