Coronavirus Italia, il bollettino del 3 marzo 2021: 20.884 nuovi casi, 347 i decessi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 20.884 nuovi casi di Coronavirus, e 347 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 20.884 (ieri 17.083) casi testati:



(ieri 105.249) Tamponi (diagnostici e di controllo):



(ieri 335.983) molecolari:



(ieri 154603 di cui 14175 positivi pari al 9.17%) rapidi:



(ieri 181380 di cui 2888 positivi pari al 1.59%) Attualmente positivi:



(ieri 430.996, +6663) Ricoverati:



(ieri 19.570, +458) Ricoverati in Terapia Intensiva:



(ieri 2.327, +38, 222 nuovi) Totale casi positivi dall'inizio della pandemia:



Sono 20.884 nuovi casi di Coronavirus, e 347 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 20.884 (ieri 17.083) casi testati: (ieri 105.249) Tamponi (diagnostici e di controllo): (ieri 335.983) molecolari: (ieri 154603 di cui 14175 positivi pari al 9.17%) rapidi: (ieri 181380 di cui 2888 positivi pari al 1.59%) Attualmente positivi: (ieri 430.996, +6663) Ricoverati: (ieri 19.570, +458) Ricoverati in Terapia Intensiva: (ieri 2.327, +38, 222 nuovi) Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: (ieri

