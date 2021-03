Coronavirus, Irama dovrebbe ritirarsi dal Festival di Sanremo. La proposta di Amadeus (Di mercoledì 3 marzo 2021) Festival di Sanremo 2021, Irama potrebbe essere costretto al ritiro per due casi di Coronavirus tra i membri del suo staff. Il Covid si abbatte sul Festival di Sanremo e potrebbe costringere Irama a ritirarsi. La notizia arriva direttamente nel corso della conferenza stampa del 3 marzo. Proprio in occasione della conferenza stampa, Amadeus ha lanciato una proposta al fine di evitare il ritiro di Irama dal Festival di Sanremo 2021, inevitabilmente segnato dall’emergenza Coronavirus. Coronavirus, positivo un membro dello staff di Irama: il cantante potrebbe essere costretto al ritiro Il caso è legato alla ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 marzo 2021)di2021,potrebbe essere costretto al ritiro per due casi ditra i membri del suo staff. Il Covid si abbatte suldie potrebbe costringere. La notizia arriva direttamente nel corso della conferenza stampa del 3 marzo. Proprio in occasione della conferenza stampa,ha lanciato unaal fine di evitare il ritiro didaldi2021, inevitabilmente segnato dall’emergenza, positivo un membro dello staff di: il cantante potrebbe essere costretto al ritiro Il caso è legato alla ...

wam_the : Irama, tampone staff positivo: he succede a Sanremo 2021 - hiddlestovn : madonna irama ho detto ti ho preso al fantasanremo fammi fare tanti punti non porta il coronavirus dentro il teatro accidenti - CettinaCaminiti : RT @GazzettaDelSud: In seguito al tampone antigenico, risultato positivo al coronavirus, di uno dei componenti dello staff di Irama, l'arti… - GazzettaDelSud : In seguito al tampone antigenico, risultato positivo al coronavirus, di uno dei componenti dello staff di Irama, l'… - askanews_ita : Sanremo, positivo un componente dello staff di Irama. Sul palco ci sarà Noemi -