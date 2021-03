Coronavirus, in Veneto 17 decessi e aumento degli ingressi in terapia intensiva. Zaia: «Rischiamo la zona arancione» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Veneto registra 17 decessi per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri i decessi erano stati 22. Le vittime dall’inizio della pandemia adesso sono 9.891. Aumentano leggermente i nuovi casi. Stando all’ultimo bollettino regionale i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.272, contro i 1.228 di ieri, portando il totale a 336.750. Oggi è in aumento anche il dato ospedaliero, con 10 nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri erano 6) per un totale di 155 pazienti ricoverati in rianimazione e 22 ricoveri in area non critica, dove i pazienti sono attualmente 1.194. Il presidente della Regione Luca Zaia ha commentato: «Siamo ancora in trincea. L’ho detto tutti i giorni per quasi 60 giorni, finché c’è un positivo nel testing ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilregistra 17pernelle ultime 24 ore. Ieri ierano stati 22. Le vittime dall’inizio della pandemia adesso sono 9.891. Aumentano leggermente i nuovi casi. Stando all’ultimo bollettino regionale i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.272, contro i 1.228 di ieri, portando il totale a 336.750. Oggi è inanche il dato ospedaliero, con 10 nuoviin(ieri erano 6) per un totale di 155 pazienti ricoverati in rianimazione e 22 ricoveri in area non critica, dove i pazienti sono attualmente 1.194. Il presidente della Regione Lucaha commentato: «Siamo ancora in trincea. L’ho detto tutti i giorni per quasi 60 giorni, finché c’è un positivo nel testing ...

