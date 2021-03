Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 marzo: 20.884 nuovi positivi (Di mercoledì 3 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, mercoledì 3 marzo 2021, registrano 20.884 casi e 347 vittime. Ancora alto il numero dei nuovi positivi giornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso di positività al 5,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 437.421 con un incremento di 6.425 casi. 222 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 14.068 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.763 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, mercoledì 32021, registrano 20.884 casi e 347 vittime. Ancora alto il numero deigiornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso dità al 5,8%. Gli aggiornamenti Gli attualiinsono un totale di 437.421 con un incremento di 6.425 casi. 222 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 14.068 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.763 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le ...

