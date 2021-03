Coronavirus in Campania, i dati del 2 marzo: 2.635 nuovi positivi e 628 guariti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 2 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 2.635 positivi su 26.533 tamponi effettuati. Sono 2.635 (di cui 354 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus in Campania (2.114 asintomatici) a fronte di 26.533 tamponi (6.783 antigenici). Quaranta i deceduti (totale sale a 4.374), con Leggi su 2anews (Di mercoledì 3 marzo 2021)in: il bollettino di ieri 2dell’unità di Crisi regionale riporta 2.635su 26.533 tamponi effettuati. Sono 2.635 (di cui 354 casi identificati da test antigenici rapidi) icasi diin(2.114 asintomatici) a fronte di 26.533 tamponi (6.783 antigenici). Quaranta i deceduti (totale sale a 4.374), con

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il disperato sfogo di un infermiere napoletano: 'È avvilente l'abbassamento dell'età media dei malati'… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #3marzo #Coronavirus #Covid_19 - bassairpinia : CAMPANIA. Non si ferma l'avanzata del Coronavirus: 2635 nuovi casi. Diminuisce Rt - - MondoNapoli : Coronavirus in Campania, i dati del 3 marzo: il bollettino - - salernotoday : Covid-19: 2.635 i nuovi contagi in Campania, altri 40 decessi -