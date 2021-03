Coronavirus, il Piemonte verso la chiusura di tutte le scuole per 15 giorni. E Cirio trasforma in zona rossa 14 Comuni (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Piemonte si avvia verso la chiusura di tutte le scuole a partire dal 6 marzo per almeno 15 giorni, a causa del peggioramento dell’epidemia da Coronavirus. La decisione verrà presa oggi dopo un incontro tra il governatore Alberto Cirio, i prefetti e i sindaci. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, non più solo dalla seconda media in su come avvenuto in autunno, potrebbe dunque scattare in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm, firmato dal premier Mario Draghi, che chiude tutte le scuole in zona rossa e introduce la sospensione totale dell’attività didattica anche in zona arancione o ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilsi avvialadilea partire dal 6 marzo per almeno 15, a causa del peggioramento dell’epidemia da. La decisione verrà presa oggi dopo un incontro tra il governatore Alberto, i prefetti e i sindaci. Ladiledi ogni ordine e grado, non più solo dalla seconda media in su come avvenuto in autunno, potrebbe dunque scattare in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm, firmato dal premier Mario Draghi, che chiudeleine introduce la sospensione totale dell’attività didattica anche inarancione o ...

