Coronavirus: il bollettino aggiornato al 3 marzo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Come di consueto la Protezione Civile ha diramato i dati relativi all'andamento di Coronavirus in Italia, i dati non sono affatto confortanti Il bollettino odierno riguardo l'andamento di Coronavirus in Italia è preoccupante. Il numero dei soggetti contagiati attualmente è pari a 20.884. Per quanto riguarda i decessi, nella giornata odierna sono stati registrati altri 347 casi. La notizia confortante è relativa al fronte dei guariti: ben 14.068 sono stati in grado di sconfiggere il Covid-19.I tamponi effettuati nella giornata di oggi sono 358.884. Il tasso di positività, dato che indica il numero di soggetti rinvenuti positivi a fronte dei tamponi effettuati, è pari al 5,8% (in questo senso si registra un incremento di ben 0,7% rispetto alla giornata di ieri). Per quanto riguarda la situazione del Coronavirus ...

