Coronavirus, cosa prevede il nuovo dpcm. Raoul Casadei e Kean positivo. Elezioni amministrative verso il rinvio – LIVE

Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.

22.20 – Elezioni amministrative verso il rinvio
Le Elezioni amministrative potrebbero essere rinviate. Il Governo, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe pronto un decreto ministeriale per spostare il voto a giugno.

20.30 – Moise Kean positivo al Coronavirus
Moise Kean positivo al Coronavirus. L'annuncio è stato dato dallo stesso giocatore sui social. E' a forte rischio la partita contro il Barcellona.

