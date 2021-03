Coronavirus, altri 9 morti in un giorno nelle Marche: tra le vittime due donne di 61 e 62 anni / La progressione del contagio (Di mercoledì 3 marzo 2021) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , sono nove i morti segnalati oggi, mercoledì 3 marzo 2021 nelle Marche. Si tratta di 6 donne e 3 uomini, tutti già affetti da altre malattie: 2295 le persone che sono ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 3 marzo 2021) ANCONA - Epidemia di, sono nove isegnalati oggi, mercoledì 3 marzo 2021. Si tratta di 6e 3 uomini, tutti già affetti da altre malattie: 2295 le persone che sono ...

repubblica : Coronavirus, inchiesta mascherine: un arresto e misure interdittive per Mario Benotti e altri tre: L'accusa è quell… - cilentano_it : (Adnkronos) Sono 20.884 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 347 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 98.635: Sale a 2.546.017 morti nel Mondo… - askanews_ita : In 24 ore altri 347 morti per COVID-19 - mariomerlo72 : Una nuova partnership tra altri due colossi farmaceutici è il segno di quel percorso virtuoso fatto di alleanze nec… -