Coronavirus, aggiornamento 3 marzo, 40 decessi e 2.635 nuovi casi (2.113 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cala a 9,93% il tasso di incidenza dei positivi in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 2.635 (di cui 354 casi identificati da test antigenici ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cala a 9,93% il tasso di incidenza dei positivi in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania,24 ore sono 2.635 (di cui 354identificati da test antigenici ...

ComuneNoto : ?? #Coronavirus - aggiornamento 3-3-2021 ? Sono 10 gli attuali positivi a #Noto ?Sono 17 le persone in quarantena… - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Mercoledì 3 Marzo 6 nuovi casi a #CastelBolognese. In Provincia 268, in Regione 2456. A… - rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 539 nuovi positivi: ricoveri e terapie intensive in calo. 1.122 guariti, 17 morti [di Gioac… - MarcoMgp89 : +++ CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO CONTAGI +++ Nella Provincia di Lodi i nuovi casi sono +63 rispetto a ieri, salendo… - rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 539 nuovi positivi: ricoveri e terapie intensive in calo. 1.122 guariti, 17 morti [di Gioac… -