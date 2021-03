Coronavirus | 20 884 nuovi casi con 358 884 tamponi Nuovo aumento dei ricoverati | oltre 220 ingressi in terapia intensiva Morti in 347

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 20.884 idirintracciati in Italia con 358.884, di cui 166.543 test antigenici rapidi. Aumenta anche la pressione sugli ospedali: il saldo deicon sintomi è +193 pazienti assistiti e nelle terapie intensive, a fronte di 222, sono 84 in più i posti letto occupati. I decessi sono 347. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

