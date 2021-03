Coronavirus, 14enne ricoverata al Meyer di Firenze: come sta? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una ragazzina di 14 anni è stata ricoverata al Meyer di Firenze nel reparto di rianimazione per Covid-19. Le sue condizioni sono stazionarie. Firenze, ragazzina di 14 anni in rianimazione per Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una ragazzina di 14 anni ètaaldinel reparto di rianimazione per Covid-19. Le sue condizioni sonozionarie., ragazzina di 14 anni in rianimazione per Covid su Notizie.it.

SkyTG24 : Coronavirus, 14enne ricoverata al Meyer di Firenze per complicanze da Covid - MarekNapoli : RT @SkyTG24: Coronavirus, 14enne ricoverata al Meyer di Firenze per complicanze da Covid - marina_profeta : RT @SkyTG24: Coronavirus, 14enne ricoverata al Meyer di Firenze per complicanze da Covid - Fede_Army : RT @SkyTG24: Coronavirus, 14enne ricoverata al Meyer di Firenze per complicanze da Covid - SkyTG24 : Coronavirus, 14enne ricoverata al Meyer di Firenze per complicanze da Covid -