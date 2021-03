Convocati Milan per l’Udinese: solo due attaccanti disponibili (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stefano Pioli deve fare i conti con una rosa decimata causa infortuni: fuori Calhanoglu e Ibrahimovic, solo due attaccanti contro l’Udinese Stefano Pioi si trova a fare i conti con una rosa decimata dagli infortuni nella gara contro l’Udinese. Ecco la lista dei Convocati. PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu.DIFENSORI Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.CENTROCAMPISTI Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali.attaccanti Leão, Rebi?. CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stefano Pioli deve fare i conti con una rosa decimata causa infortuni: fuori Calhanoglu e Ibrahimovic,duecontroStefano Pioi si trova a fare i conti con una rosa decimata dagli infortuni nella gara contro. Ecco la lista dei. PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu.DIFENSORI Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.CENTROCAMPISTI Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali.Leão, Rebi?. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

GIUSPEDU : RT @MilanPress_it: Sono 21 i convocati di Stefano #Pioli per la partita di stasera tra #Milan e #Udinese Out #Calhanoglu e #Ibrahimovic ?… - sportface2016 : #MilanUdinese, i convocati di Pioli - calciomercatoit : ?? #MilanUdinese - I convocati: c'è #Rebic - MilanPress_it : Sono 21 i convocati di Stefano #Pioli per la partita di stasera tra #Milan e #Udinese Out #Calhanoglu e… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @MilanInter241: Convocati #Milan: #Tomori e #Calabria convocati per la sfida all'Udinese ma giocheranno Kalulu e Romagnoli. -