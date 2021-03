Contributi a fondo perduto per Partite IVA e professionisti: le novità in arrivo con il Decreto Sostegno (Di mercoledì 3 marzo 2021) Contributi a fondo perduto per Partite Iva in arrivo nelle prossime ore con la firma del Decreto Sostegno. Il provvedimento è giunto ormai alla sua fase conclusiva, tanto che la firma del premier Mario Draghi è attesa a brevissimo. All’interno del nuovo pacchetto di aiuti sono previste importanti novità per i possessori di Partite Iva, per i professionisti e i lavoratori autonomi. In particolare, il ministro Daniele Franco (titolare del Mef) impiegherà circa 32 miliardi di euro al fine di garantire aiuti diretti all’economia, ma anche ai lavoratori e cittadini. D’altra parte, il recente riaccendersi della crisi dettata dal coronavirus (e dalla diffusione delle varianti) ha reso necessario riattivare in molte Regioni ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 3 marzo 2021)perIva innelle prossime ore con la firma del. Il provvedimento è giunto ormai alla sua fase conclusiva, tanto che la firma del premier Mario Draghi è attesa a brevissimo. All’interno del nuovo pacchetto di aiuti sono previste importantiper i possessori diIva, per ie i lavoratori autonomi. In particolare, il ministro Daniele Franco (titolare del Mef) impiegherà circa 32 miliardi di euro al fine di garantire aiuti diretti all’economia, ma anche ai lavoratori e cittadini. D’altra parte, il recente riaccendersi della crisi dettata dal coronavirus (e dalla diffusione delle varianti) ha reso necessario riattivare in molte Regioni ...

