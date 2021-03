Continuità aerea in Sardegna, firmata la proroga con Alitalia fino ad ottobre (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… Continuità territoriale in Sardegna, il ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno…territoriale in, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Continuità aerea Continuità, Solinas: 'Firmata proroga Alitalia per garantire mobilità ai sardi' Il nostro impegno è orientato a dare definitiva attuazione a un adeguato sistema di continuità territoriale aerea". Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas, al termine della ...

Continuità aerea in Sardegna, firmata la proroga con Alitalia fino ad ottobre Continuità aerea in Sardegna prorogata fino al 28 ottobre. È stata firmata la proroga dei contratti con Alitalia che prevede da oggi la vendita online dei biglietti aerei da e per la Sardegna in ...

