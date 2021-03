Con il Comitato alla scoperta del Parco Ovest di Bergamo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Zero consumo di suolo. Tutela della biodiversità. Tutela della Cintura Verde. Partecipazione al Comitato di singole persone. Composizione apartitica. Questi i cinque punti cardine su cui si è costituito il Comitato Parco Ovest Bergamo, nato con “l’obiettivo di tutelare e ampliare l’attuale biodiversità di flora e fauna presente nel Parco e, più in generale, all’interno di ciò che rimane della Cintura Verde, unico corridoio biologico che collega le montagne alla bassa bergamasca passando dalla città”, si legge nell’atto costitutivo. Al centro delle loro battaglie la grande area verde nella zona dell’ex Gres tra via san Bernardino e Colognola denominata dall’amministrazione comunale Parco Ovest 1 e soggetta ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Zero consumo di suolo. Tutela della biodiversità. Tutela della Cintura Verde. Partecipazione aldi singole persone. Composizione apartitica. Questi i cinque punti cardine su cui si è costituito il, nato con “l’obiettivo di tutelare e ampliare l’attuale biodiversità di flora e fauna presente nele, più in generale, all’interno di ciò che rimane della Cintura Verde, unico corridoio biologico che collega le montagnebassa bergamasca passando dcittà”, si legge nell’atto costitutivo. Al centro delle loro battaglie la grande area verde nella zona dell’ex Gres tra via san Bernardino e Colognola denominata dall’amministrazione comunale1 e soggetta ...

