Come Gaia-X vuole imporre alle big tech di rispettare le sue regole sul cloud europeo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cloud (Getty Images)Nel 2020 Amazon web services, il braccio cloud del colosso dell'ecommerce, Microsoft e Google hanno mosso un giro d'affari di 100 miliardi di dollari nel cloud. La "nuvola" dove archiviare ed elaborare dati è affare loro e di pochi altri, tra cui la cinese Alibaba, gigante dello shopping online. Con questi pesi ha ingaggiato un braccio di ferro Gaia-X, il progetto di un cloud con regole europee che ha l'obiettivo di restituire al Vecchio continente un ruolo da protagonista in un settore in cui è stato surclassato dai campioni di Stati Uniti e Cina. Braccio di ferro con il colossi Il 2021 sarà il vero banco di prova per vedere se la nave riuscirà a mantenere la rotta. A bordo ci sono ormai 232 aziende, contro le 180 del debutto ufficiale a novembre, e tra queste i ...

