Se mai ce ne fosse stato bisogno, la pandemia da Covid 19 ha mostrato Come non sia più sostenibile un tipo di sviluppo che si basa sullo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali e delle specie animali per fini di profitto. La necessità di un cambiamento è generalmente riconosciuta. Ma in quali direzioni e con quali priorità? Prova a rispondere Laura Pennacchi nel suo Democrazia economica: dalla pandemia a un nuovo umanesimo, appena uscito da Castelvecchi (pp.124, euro 15). LA CONVINZIONE … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Come destreggiarsi tra gli infiniti capitalismi possibili | il manifesto Il Manifesto Come destreggiarsi tra gli infiniti capitalismi possibili Se mai ce ne fosse stato bisogno, la pandemia da Covid 19 ha mostrato come non sia più sostenibile un tipo di sviluppo che si basa sullo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali e delle specie an ...

