Cisl | Zingaretti | ' auguri Sbarra e grazie Furlan | lavoro protagonista rinascita paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “A Luigivanno i miglioridel Partito Democratico per l'elezione a segretario generale della. Ildeve esseredelladeldopo la pandemia, assumendo quella centralità che le organizzazioni sindacali hanno sempre custodito e promosso in difesa dei lavoratori". Così il segretario del Pd Nicola. "Siamo il partito che crede in un rapporto profondo e sincero con le parti sociali e abbiamo messo sempre al primo posto della nostra azione di governo ile la piena attuazione dei diritti costituzionali dei lavoratori. Ad Annamariaun ringraziamento per questi anni alla guida della, per la passione e la ...