Cisl | Luigi Sbarra è il nuovo segretario generale

(Teleborsa) – Luigi Sbarra è stato eletto dal Consiglio generale come nuovo segretario generale della Cisl. Succede a Annamaria Furlan che lascia l'incarico dopo quasi 7 anni. "È tempo di costruire un Patto Sociale che coniughi solidarietà e competitività, partecipazione e produttività. L'agenda di questo Accordo deve essere scritta insieme. Solo così potrà iniziare quella 'stagione dei costruttori' indicata dal Presidente Mattarella", ha detto Sbarra nel suo primo discorso da segretario generale. Quanto al Recovery Plan "rappresenta davvero un'occasione storica che sarebbe un delitto non cogliere. Quello che chiediamo al Governo è concretezza progettuale, con un vero cronoprogramma e reali valutazioni d'impatto sui ...

