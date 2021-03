Cia, Patuanelli alla Direzione nazionale: lavoro di squadra per vincere grandi sfide agricole (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Per vincere le sfide che aspettano il mondo agricolo “l’unico modo che abbiamo è quello di stare assieme, di confrontarci quotidianamente, di ascoltare le esigenze. Questo per me sarà un vero mantra”. Così il nuovo ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ha aperto la Direzione nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, con un videomessaggio dedicato. “La mia porta sarà sempre aperta – ha detto – ho bisogno di voi per impostare in modo corretto le attività del Mipaaf. Non abbiamo un arco temporale lungo, la legislatura ormai è oltre la metà della sua durata, quindi dobbiamo essere concreti”, mettere in campo subito “azioni per dare le risposte che tutti gli agricoltori italiani aspettano”. Nel suo videomessaggio, il ministro ha voluto sottolineare la centralità ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Perleche aspettano il mondo agricolo “l’unico modo che abbiamo è quello di stare assieme, di confrontarci quotidianamente, di ascoltare le esigenze. Questo per me sarà un vero mantra”. Così il nuovo ministro delle PoliticheStefanoha aperto ladi Cia-Agricoltori Italiani, con un videomessaggio dedicato. “La mia porta sarà sempre aperta – ha detto – ho bisogno di voi per impostare in modo corretto le attività del Mipaaf. Non abbiamo un arco temporale lungo, la legislatura ormai è oltre la metà della sua durata, quindi dobbiamo essere concreti”, mettere in campo subito “azioni per dare le risposte che tutti gli agricoltori italiani aspettano”. Nel suo videomessaggio, il ministro ha voluto sottolineare la centralità ...

