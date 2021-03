Christopher Lloyd di Ritorno al futuro va alla ricerca delle vere DeLorean (Di mercoledì 3 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=CzXdtWIYqfA Ci sono alcuni modelli di auto che sono divenuti celebri proprio per i film in cui sono comparsi: fra questi sicuramente c’è la DeLorean, che nel vero mercato automobilistico ha avuto una vicenda travagliata, ma sul grande schermo è rimasta per sempre immortalata nella saga di Ritorno al futuro. Ora uno dei protagonisti, Christopher Lloyd (alias Doc), è pronto per un’avventura on the road legata proprio a quei veicoli così impressi nella nostra memoria. Insieme al conduttore Josh Gates, infatti, sarà al centro di una nuova produzione della piattaforma streaming Discovery+ intitolata Expediction: Back to the Future. L’obiettivo dell’improbabile duo: recuperare l’auto utilizzata nelle riprese della prima pellicola del 1985, ma non mancheranno le sorprese. La ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=CzXdtWIYqfA Ci sono alcuni modelli di auto che sono divenuti celebri proprio per i film in cui sono comparsi: fra questi sicuramente c’è la, che nel vero mercato automobilistico ha avuto una vicenda travagliata, ma sul grande schermo è rimasta per sempre immortalata nella saga dial. Ora uno dei protagonisti,(alias Doc), è pronto per un’avventura on the road legata proprio a quei veicoli così impressi nella nostra memoria. Insieme al conduttore Josh Gates, infatti, sarà al centro di una nuova produzione della piattaforma streaming Discovery+ intitolata Expediction: Back to the Future. L’obiettivo dell’improbabile duo: recuperare l’auto utilizzata nelle riprese della prima pellicola del 1985, ma non mancheranno le sorprese. La ...

