Chiariello: “Manolas da 3, l’avrei attacco al muro. Niente rigore su Politano” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Chiariello si scaglia contro Manolas Umberto Chiariello attraverso i microfoni di Canale 21, ha commentato il pareggio di Napoli e Sassuolo criticando fortemente Kostas Manolas. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 3 marzo 2021)si scaglia controUmbertoattraverso i microfoni di Canale 21, ha commentato il pareggio di Napoli e Sassuolo criticando fortemente Kostas. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

gpalumbo01 : @Chiariello_CS Umberto ma come si fa a far entrare Manolas nel finale che quando gioca è lento figuriamoci quando r… - AntonioTorel79 : @pabla77 ESATTAMENTE COSA CA..... CI AZZECCA LA SOSTITUZIONE DI MANOLAS!!!! NO FATEMI CAPIRE 3 PUNTI BUTTATI NEL C… - ForNapoliSempre : @Chiariello_CS @GinoRIVIECCIO Se regola è regola, il tempo era scaduto e l arbitro sulla rimessa laterale doveva fi… - AntonioTorel79 : @pabla77 Ovvio la sostituzione di Manolas è inutile altro errore di Gattuso come nell'altra partita che abbiamo perso @Chiariello_CS - AntonioTorel79 : @peppeiodice1 Altra cagata di mister Gattuso che al 88esimo me Manolas che nn ci azzecca un cazzo!! @Chiariello_CS Come bell'altra partita -