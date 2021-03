Chi sono i figli di Gigliola Cinquetti, Giovanni e Costantino Teodori (Di mercoledì 3 marzo 2021) Costantino e Giovanni Teodori sono i due figli che Gigliola Cinquetti, la cantante resa celebre dal brano Non ho l’età, ha avuto dal giornalista Luciano Teodori, che ha sposato quando aveva 29 anni. I due ragazzi non sono nuovi al mondo della televisione, anche se la loro “vera” vita ha seguito un percorso diverso. Il suo vero nome è Giliola. Gigliola Cinquetti è nata a Verona il 20 dicembre 1947, sotto il segno del Sagittario, è alta 165 centimetri per 57 chilogrammi. Uno dei suoi più grandi successi è uscito nel 1969, si tratta del singolo La pioggia che ha riscosso popolarità anche in Francia. sono molti i traguardi raggiunti nella musica, che tutt’oggi fa parte della sua vita. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021)i dueche, la cantante resa celebre dal brano Non ho l’età, ha avuto dal giornalista Luciano, che ha sposato quando aveva 29 anni. I due ragazzi nonnuovi al mondo della televisione, anche se la loro “vera” vita ha seguito un percorso diverso. Il suo vero nome è Giliola.è nata a Verona il 20 dicembre 1947, sotto il segno del Sagittario, è alta 165 centimetri per 57 chilogrammi. Uno dei suoi più grandi successi è uscito nel 1969, si tratta del singolo La pioggia che ha riscosso popolarità anche in Francia.molti i traguardi raggiunti nella musica, che tutt’oggi fa parte della sua vita. ...

