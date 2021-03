Chi l’Ha visto? le anticipazioni di mercoledì 3 marzo, in onda anche contro Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Chi l’Ha visto? le anticipazioni della puntata di mercoledì 3 marzo su Rai 3 in onda contro Sanremo Appuntamento fisso del mercoledì sera per milioni di fan, torna anche mercoledì 3 marzo lo storico programma di Rai 3 Chi l’Ha visto? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. E proprio per questo non si scappa davanti a Sanremo perchè c’è sempre una storia su cui indagare. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 3 marzo 2021) Chi? ledella puntata disu Rai 3 inAppuntamento fisso delsera per milioni di fan, tornalo storico programma di Rai 3 Chi? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. E proprio per questo non si scappa davanti aperchè c’è sempre una storia su cui indagare. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari ...

trash_italiano : Chi l’ha fatto arrabbiare scusate? #Sanremo2021 - IlContiAndrea : Sarà l'emozione, il momento delicato ma in generale le esibizioni dei Big hanno mostrato incertezze e non sono stat… - borghi_claudio : @Dov_EL @FT @Mashfrog_Group @EdoNarduzzi No affossiamoli... ma che discorsi sono? ?? Ovvio che chi non ce la fa deve… - icytamashi : RT @tinyseulgis_: “e .....mi chiedo chi cazzo me l’ha fatto fare” - Giggia60880124 : RT @Ilconservator: Ma esattamente la #variantenigeriana chi l‘ha portata ? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’Ha «Gli investimenti sono cresciuti Ora bisogna fare attenzione, il rischio di “bolle verdi” è alto» Corriere della Sera