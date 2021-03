“Chi ha scattato la foto”. Dayane Mello e la figlia Sofia, lo scatto in treno che si fa (molto) notare. Ma c’è un curioso retroscena (Di mercoledì 3 marzo 2021) Attimi commozione durante la finale del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 lunedì 1 marzo. Dolcissima sorpresa che la produzione e Alfonso Signorini hanno fatto a Dayane Mello, per lei è arrivata la figlia Sofia, tra le cui braccia la mamma Dayane si è sciolta in lacrime. Dayane ha sofferto parecchio la mancanza di Sofia in questi mesi trascorsi nella casa del GFVip. Lo scorso novembre aveva pensato di lasciare il programma proprio per la nostalgia della figlia e per la volontà di passare le feste con lei. La modella ha poi deciso di stringere i denti, forte del supporto della bimba che la segue da casa e che l’ha incoraggiata a vincere il programma. Cosa che però non è accaduta, perché a vincere la quinta edizione del Grande Fratello Vip è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Attimi commozione durante la finale del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 lunedì 1 marzo. Dolcissima sorpresa che la produzione e Alfonso Signorini hanno fatto a, per lei è arrivata la, tra le cui braccia la mammasi è sciolta in lacrime.ha sofferto parecchio la mancanza diin questi mesi trascorsi nella casa del GFVip. Lo scorso novembre aveva pensato di lasciare il programma proprio per la nostalgia dellae per la volontà di passare le feste con lei. La modella ha poi deciso di stringere i denti, forte del supporto della bimba che la segue da casa e che l’ha incoraggiata a vincere il programma. Cosa che però non è accaduta, perché a vincere la quinta edizione del Grande Fratello Vip è ...

