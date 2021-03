Chi era il papà di Ignazio Boschetto de Il Volo (ospiti a Sanremo 2021) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un grave lutto ha colpito Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo. Vito Boschetto è morto domenica, ma la notizia è trapelata solo due giorni più tardi. Il papà del giovane tenore è morto pare per un malore improvviso. Inizialmente Ignazio e la sua famiglia hanno preferito non diffondere la notizia. Amadeus ha comunque confermato la presenza del ragazzo e de Il Volo stasera, 3 marzo 2021, per la seconda serata del Festival di Sanremo. I tre cantanti saranno super ospiti della serata e presenteranno uno omaggio a Ennio Morricone. È stato lo stesso Amadeus a confermare in conferenza stampa la presenza del trio. “Ci siamo parlati, Ignazio sarà presente e Il Volo ci sarà”, ha detto il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un grave lutto ha colpito, cantante de Il. Vitoè morto domenica, ma la notizia è trapelata solo due giorni più tardi. Ildel giovane tenore è morto pare per un malore improvviso. Inizialmentee la sua famiglia hanno preferito non diffondere la notizia. Amadeus ha comunque confermato la presenza del ragazzo e de Ilstasera, 3 marzo, per la seconda serata del Festival di. I tre cantanti saranno superdella serata e presenteranno uno omaggio a Ennio Morricone. È stato lo stesso Amadeus a confermare in conferenza stampa la presenza del trio. “Ci siamo parlati,sarà presente e Ilci sarà”, ha detto il ...

