Chi è WrongOnYou Sanremo 2021 | Biografia | Età | Instagram e Lezioni di Volo

WrongOnYou, all'anagrafe Marco Zitelli, è un cantante e autore di Roma attualmente finalista di AmaSanremo il programma che permette a giovani emergenti di partecipare a Sanremo 2021 nella sezione Sanremo Giovani. WrongOnYou porterà all'Ariston il brano dal titolo "Lezioni di Volo". Chi è WrongOnYou? Nome d'arte: WrongOnYou (Wrong On You che in italiano significa sbagliato su di te) Nome: Marco Zitelli Data di nascita: 14 novembre 1990 Età: 30 anni Segno zodiacale: Scorpione Professione: Cantautore Luogo di nascita: Grottaferrata, Roma Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: ha un grande tatuaggio sulla gamba destra

