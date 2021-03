Chi è WrongOnYou Sanremo 2021: Biografia, Età, Instagram e Lezioni di Volo (Di mercoledì 3 marzo 2021) WrongOnYou, all’anagrafe Marco Zitelli, è un cantante e autore di Roma attualmente finalista di AmaSanremo il programma che permette a giovani emergenti di partecipare a Sanremo 2021 nella sezione Sanremo Giovani. WrongOnYou porterà all’Ariston il brano dal titolo “Lezioni di Volo”. Chi è WrongOnYou? Nome d’arte: WrongOnYou (Wrong On You che in italiano significa sbagliato su di te) Nome: Marco Zitelli Data di nascita: 14 novembre 1990 Età: 30 anni Segno zodiacale: Scorpione Professione: Cantautore Luogo di nascita: Grottaferrata, Roma Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: ha un grande tatuaggio sulla gamba destra Profilo Instagram ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 3 marzo 2021), all’anagrafe Marco Zitelli, è un cantante e autore di Roma attualmente finalista di Amail programma che permette a giovani emergenti di partecipare anella sezioneGiovani.porterà all’Ariston il brano dal titolo “di”. Chi è? Nome d’arte:(Wrong On You che in italiano significa sbagliato su di te) Nome: Marco Zitelli Data di nascita: 14 novembre 1990 Età: 30 anni Segno zodiacale: Scorpione Professione: Cantautore Luogo di nascita: Grottaferrata, Roma Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: ha un grande tatuaggio sulla gamba destra Profiloufficiale: ...

MassimoLiso : @welikeduel @Pennacchiiiii @gggiulssss @GioGirometti @valerioaprea @Artibani1 @amedeo_balbi @meg_muzic @zdizoro… - GiulioMazzoleni : RT @RadioItalia: Sapete chi è la più grande fan di @wrongonyou ? #FuoriSanremoReward @intesasanpaolo #Sanremo2021 - Thomas63529442 : Ma chi ha votato? @GretaZuccoli >>>>>>>> Wrongonyou #Sanremo2021 - dieghitoRandD : Tra #wrongonyou #shorty #gaudiano e #folcast non saprei chi possa vincere.. Una opinione me la farò sentendoli cant… - dieghitoRandD : Tra #wrongonyou #shorty #gaudiano e #folcast non saprei chi possa vincere.. Una opinione me la farò sentendoli cant… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi WrongOnYou Sanremo, il palermitano Davide Shorty in finale ... sono stati il palermitano Davide Shorty con la sua "Regina " e Wrongonyou con "Lezioni di volo" ... tanto aver ammaliato anche chi non li conosceva. Stasera in vista della serata delle cover il gruppo ...

Sanremo 2021, Elodie e Laura Pausini regine della seconda serata Vanno in semifinale Davide Shorty e Wrongonyou . Tocca ai big , la prima è Orietta Berti con la sua ... Dio benedica chi gode". Ed ecco Random , il rapper in gara con una canzone melodica, Torno a te . ...

Chi è Wrongonyou età nome vero carriera e vita privata UrbanPost Sanremo 2021, Famiglia Cristiana contro Achille Lauro: Blasfemo La performance di Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo, tutto vestito di piume e grondante lacrime di sangue non poteva certo non creare discussioni. Due attacco da parte di Famiglia Cristi ...

Sanremo 2021, Elodie e Laura Pausini regine della seconda serata La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 incorona la regina Elodie. Super ospite un’emozionata Laura Pausini. Classifica parziale: in testa Ermal Meta ...

... sono stati il palermitano Davide Shorty con la sua "Regina " econ "Lezioni di volo" ... tanto aver ammaliato anchenon li conosceva. Stasera in vista della serata delle cover il gruppo ...Vanno in semifinale Davide Shorty e. Tocca ai big , la prima è Orietta Berti con la sua ... Dio benedicagode". Ed ecco Random , il rapper in gara con una canzone melodica, Torno a te . ...La performance di Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo, tutto vestito di piume e grondante lacrime di sangue non poteva certo non creare discussioni. Due attacco da parte di Famiglia Cristi ...La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 incorona la regina Elodie. Super ospite un’emozionata Laura Pausini. Classifica parziale: in testa Ermal Meta ...