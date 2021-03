Chi è Madame, la giovane promessa del rap italiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si chiama Francesca Galeano, ma si è presentata al mondo musicale come Madame. Ha 19 anni ed è probabilmente la protagonista femminile di maggior successo nel panorama musicale rap italiano. Approda al Festival di Sanremo 2021 con il brano Il mio amico, condivisa con Fabri Fibra solo pochi giorni fa e la canzone è già un successo radiofonico. “La mia è una canzone che parla della ricerca della propria voce, quindi della propria identità, del trovare sé stessi in mezzo al rumore e al caos dei tempi” ha spiegato. “Questo pezzo è nato un paio di anni fa per fare da ‘intro’ al mio primo album, poi ho deciso di portarlo al Festival e l’ho ripensato aggiungendoci i tre ritornelli classici del pop”. Scopriamo qualcosa in più su Madame età altezza e altre curiosità sulla cantante. Madame età, altezza, peso, vita ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si chiama Francesca Galeano, ma si è presentata al mondo musicale come. Ha 19 anni ed è probabilmente la protagonista femminile di maggior successo nel panorama musicale rap. Approda al Festival di Sanremo 2021 con il brano Il mio amico, condivisa con Fabri Fibra solo pochi giorni fa e la canzone è già un successo radiofonico. “La mia è una canzone che parla della ricerca della propria voce, quindi della propria identità, del trovare sé stessi in mezzo al rumore e al caos dei tempi” ha spiegato. “Questo pezzo è nato un paio di anni fa per fare da ‘intro’ al mio primo album, poi ho deciso di portarlo al Festival e l’ho ripensato aggiungendoci i tre ritornelli classici del pop”. Scopriamo qualcosa in più suetà altezza e altre curiosità sulla cantante.età, altezza, peso, vita ...

