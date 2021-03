Chi è il padre di Achille Lauro, il giudice Nicola De Marinis: "Oggi sono fiero di lui" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Achille Lauro è uno degli ospiti fissi del 71° Festival di Sanremo, il rapper veronese ha avuto rapporto difficile con il padre che ha raccontato in diverse interviste e salotti televisivi. Anche stasera Achille Lauro salirà sul palco dell'Ariston senza l'assillo della gara: il cantante di Verona è infatti uno degli ospiti fissi voluti da Amadeus per impreziosire Sanremo 2021. Il cantante di 'Me ne frego' parla poco della famiglia, vediamo chi è il padre, con cui il cantante ha avuto un rapporto complesso. Se Achille Lauro avesse seguito la volontà del padre Oggi l'Italia avrebbe un'artista in meno. Nicola De Marinis, questo il nome del genitore del rapper veronese, è stato un avvocato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021)è uno degli ospiti fissi del 71° Festival di Sanremo, il rapper veronese ha avuto rapporto difficile con ilche ha raccontato in diverse interviste e salotti televisivi. Anche staserasalirà sul palco dell'Ariston senza l'assillo della gara: il cantante di Verona è infatti uno degli ospiti fissi voluti da Amadeus per impreziosire Sanremo 2021. Il cantante di 'Me ne frego' parla poco della famiglia, vediamo chi è il, con cui il cantante ha avuto un rapporto complesso. Seavesse seguito la volontà dell'Italia avrebbe un'artista in meno.De, questo il nome del genitore del rapper veronese, è stato un avvocato ...

