“Che tristezza però!”. Sanremo 2021, la bruttissima notizia per Amadeus e Fiorello è appena arrivata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Parliamo ancora di Sanremo 2021 ma stavolta ci focalizziamo sugli ascolti: la kermesse ha conquistato 11.176.000 telespettatori pari al 46,35% di share nella prima parte, mentre nella seconda 4.212.000 telespettatori con il 47,77% di share. Nel 2020 Amadeus aveva ottenuto il 52,2% di share, pari a 10.058.000 telespettatori. L’anno precedente, invece, con la conduzione di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio si raggiunsero 10.086.000 telespettatori e il 49,5% di share. Rispetto al primo Sanremo condotto da Amadeus, il Festival ha perso il 5,6% di share e 1,7 milioni di telespettatori. In relazione a Sanremo Start, che ha visto la sfida tra le prime quattro Nuove Proposte, gli ascolti sono stati 11.592.000 telespettatori con il 38,73% di share. Folcast e Gaudiano sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Parliamo ancora dima stavolta ci focalizziamo sugli ascolti: la kermesse ha conquistato 11.176.000 telespettatori pari al 46,35% di share nella prima parte, mentre nella seconda 4.212.000 telespettatori con il 47,77% di share. Nel 2020aveva ottenuto il 52,2% di share, pari a 10.058.000 telespettatori. L’anno precedente, invece, con la conduzione di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio si raggiunsero 10.086.000 telespettatori e il 49,5% di share. Rispetto al primocondotto da, il Festival ha perso il 5,6% di share e 1,7 milioni di telespettatori. In relazione aStart, che ha visto la sfida tra le prime quattro Nuove Proposte, gli ascolti sono stati 11.592.000 telespettatori con il 38,73% di share. Folcast e Gaudiano sono ...

