Champions League | ko pesante per la Fiorentina | vince il City 3 - 0

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

MANCHESTER - La Fiorentina perde 3 - 0 l'andata degli ottavi diin casa del City , decisive le reti di Hemp e White nei minuti iniziali e il sigillo all'87' di Mewis . Troppo forti le undici di Gareth Taylor per Sabatino e compagne: la ...Un colpo di coda dello Sheffield United, un mezzo passo falso del Leicester che deve fare attenzione a non ripetere il crollo della scorsa stagione in cui svanì l'accesso alla: le due partite del pomeriggio della Premier hanno regalato storie diverse. QUI LEICESTER ? La giornata della squadra di Brendan Rodgers comincia male: dopo appena 4', un pasticciaccio sull'...Novara si è qualificata alle semifinali della Champions League 2021 di volley femminile. Le piemontesi avevano espugnato la tana del Fenerbahce Istanbul per 3-1 nell'andata dei quarti di finale andati ...Hemp, White e Mewis condannano le viola di Cincotta, giovedì 11 marzo il match di ritorno al "Franchi", ma servirà un'impresa per rimanere nella competizione.