Champions League femminile, Fiorentina ko: il Manchester City vince 3-0 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Termina nel peggiore dei modi la trasferta inglese della Fiorentina nell’andata degli ottavi di finale della Champions League femminile 2020/2021. La squadra viola è uscita sconfitta col netto risiultato di 3-0 che lascia poche chance in vista del match di ritorno in programma giovedì 11 marzo alle 14:00 nella cornice dello stadio Franchi. Decisive per le inglesi le reti di Hemp e White (in gol nei primi quattro minuti) e di Mewis (89?). SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Termina nel peggiore dei modi la trasferta inglese dellanell’andata degli ottavi di finale della2020/2021. La squadra viola è uscita sconfitta col netto risiultato di 3-0 che lascia poche chance in vista del match di ritorno in programma giovedì 11 marzo alle 14:00 nella cornice dello stadio Franchi. Decisive per le inglesi le reti di Hemp e White (in gol nei primi quattro minuti) e di Mewis (89?). SportFace.

