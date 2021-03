Champions League 2020 2021 | pallanuoto | Ortigia lotta ma non basta | Olympiacos vince 10-8

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Arriva un’altra sconfitta per, che viene battuta 10-8 a Roma dall’e rimane così all’ultimo posto del girone A della. I greci si confermano una squadra più qualitativa nei momenti decisivi, rendendo vani gli sforzi dei padroni di casa. Nel primo quarto Gallo e Mirarchi permettono ai padroni di casa di restare a contatto con i greci, che però alla prima sirena sono avanti 3-2 grazie alla doppietta di Irving. Nel secondo quarto arriva il break di, che sfrutta la superiorità numerica e allunga sul 5-3 grazie alle reti di Kapotsis e Kakaris.però non molla e con Napolitano e Ferrero ricuce il gap a cavallo dell’intervallo. Il finale di terzo quarto però si rivela decisivo, con il parziale da ...

GoalItalia : Il Bronzo alle Olimpiadi ?? La Champions League ?? Gioiello della Jugoslavia e tecnico della Serbia ???? Dragan… - OptaPaolo : 2 - Era dalla Champions League 2002/03 (semifinale contro l’Inter) che il #Milan non superava un turno ad eliminazi… - Sevenpress : Champions League: bene Pro Recco e Brescia - frmas94 : Io vi sto aspettando sulla riva, i tuttapposters della Champions League. Vi sto aspettando - volleypronews : CEV Champions League Quarterfinals Imoco Volley Conegliano* 3 - 0 Savino Del Bene Scandicci (25-20, 25-17, 25-20)… -

Le due squadre arrivano all'appuntamento entrambe non al top della condizione ma pronte per continuare ad inseguire i due treni europei, quello dellaper il Napoli e quello dell'...Novara - Fenerbahce 3 - 1 (25 - 16, 25 - 18, 16 - 25, 25 - 11) ? Impresa compiuta. Novara vola alle semifinali di. A una Igor granitica bastano due set per completare il suo capolavoro, iniziato a Istanbul, con la vittoria sul campo del Fenerbahce, e portato a termine con la conquista dei primi ...KEDZIERZYN KOZLE - Clamorosa beffa per la Lube Civitanova, che sul campo dello Zaksa si è imposta per 3-0 nell'incontro di ritorno dei quarti di finale della ...Il pareggio firmato da Ciccio Caputo ha fatto innervosire molto Lorenzo Insigne: ecco cos'è successo in casa Napoli ...