C’è un italiano nella trama di Maduro per aggirare le sanzioni Usa (Di mercoledì 3 marzo 2021) C’è un italiano nella cerchia di Nicolás Maduro. E le autorità americane l’hanno individuato e incluso nella black list di persone coinvolte nel commercio illegale di petrolio venezuelano. L’uomo, conosciuto per la sua passione per il polo, si chiama Alessandro Bazzoni e sarebbe responsabile di un reparto di commercializzazione parallela virtuale in outsourcing informale per la petrolifera statale Pdvsa. L’informazione è stata svelata dal sito specializzato in giornalismo d’inchiesta Armando.info (che collabora frequentemente con il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi) e anche dal quotidiano spagnolo El País. Bazzoni sarebbe capo di una società chiamata Element Ltd e anche la Swissoil Trading. Queste società risponderebbero al presunto prestanome di Maduro, l’imprenditore colombiano ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021) C’è uncerchia di Nicolás. E le autorità americane l’hanno individuato e inclusoblack list di persone coinvolte nel commercio illegale di petrolio venezuelano. L’uomo, conosciuto per la sua passione per il polo, si chiama Alessandro Bazzoni e sarebbe responsabile di un reparto di commercializzazione parallela virtuale in outsourcing informale per la petrolifera statale Pdvsa. L’informazione è stata svelata dal sito specializzato in giornalismo d’inchiesta Armando.info (che collabora frequentemente con il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi) e anche dal quotidiano spagnolo El País. Bazzoni sarebbe capo di una società chiamata Element Ltd e anche la Swissoil Trading. Queste società risponderebbero al presunto prestanome di, l’imprenditore colombiano ...

