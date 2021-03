CdS – Non solo BC Partners interessata all’Inter: c’è anche il Public Investment Fund saudita (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Public Investment Fund saudita interessato all’Inter Novità importanti sul fronte societario in casa Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre al fondo britannico BC Partners ad aver messo gli occhi sulla società ci sarebbe anche il Pubblic Investment Found saudita. I dettagli. “Mentre Nikos Stathopoulos, manager di punta di Bc Partners, parla per la prima volta della trattativa in corso per rilevare la maggioranza dell’Inter, in realtà il fondo più vicino a raggiungere un’intesa con il gruppo Suning sarebbe il Public Investment Fund (Pif) dell’Arabia saudita”.3 “Ha sede nella capitale, Rihad, è tra i più grandi fondi ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) IlinteressatoNovità importanti sul fronte societario in casa Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre al fondo britannico BCad aver messo gli occhi sulla società ci sarebbeil PubblicFound. I dettagli. “Mentre Nikos Stathopoulos, manager di punta di Bc, parla per la prima volta della trattativa in corso per rilevare la maggioranza dell’Inter, in realtà il fondo più vicino a raggiungere un’intesa con il gruppo Suning sarebbe il(Pif) dell’Arabia”.3 “Ha sede nella capitale, Rihad, è tra i più grandi fondi ...

forumJuventus : CT: 'Il problema della Juve non è distacco dall’Inter, ma il gioco. Semplicemente non c’è. Perché il centrocampo no… - infoitsport : CdS - Affare Lukaku, c'è un bonus non pagato: lo United chiede in cambio Skriniar oppure Lautaro - SpazioInter : CdS - Non solo BC Partners: spunta Pif, un fondo saudita in vantaggio sui britannici - - tuttonapoli : CdS - Caos Inter, un bonus non pagato per Lukaku crea 50mln di debiti: la situazione - RRock_R6 : @Jack_Walen @NonConoscoVG Tutto bello se la notizia non arrivasse dal CDS. -