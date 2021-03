Cava de’ Tirreni, nel Pics anche la figura del Cooperante sulla Disabilità (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRicucire, collegare e valorizzare. Sono queste le parole chiave del Programma Integrato Città Sostenibili – Pics “Cava de’Tirreni Città resiliente” PO FERS 2014/2020, che vede diventare operativa la figura del Cooperante sulla Disabilità. Si tratta di un’importante funzione che è stata istituita per iniziativa dell’Amministrazione comunale di Cava de’Tirreni, su proposta dell’Osservatorio cittadino delle persone con Disabilità. La prima iniziativa ha riguardato un incontro preliminare sui Programmi Pics, che si è svolto nella Sala dei Gemellaggi del Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli, del consigliere comunale Anna Padovano Sorrentino e dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRicucire, collegare e valorizzare. Sono queste le parole chiave del Programma Integrato Città Sostenibili –de’Città resiliente” PO FERS 2014/2020, che vede diventare operativa ladel. Si tratta di un’importante funzione che è stata istituita per iniziativa dell’Amministrazione comunale dide’, su proposta dell’Osservatorio cittadino delle persone con. La prima iniziativa ha riguardato un incontro preliminare sui Programmi, che si è svolto nella Sala dei Gemellaggi del Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli, del consigliere comunale Anna Padovano Sorrentino e dei ...

