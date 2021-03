Catanzaro-Avellino | le probabili formazioni | tre novità dal primo minuto

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’torna in campo dopo la pausa post vittoria nel derby con la Casertana. Nel secondo turno infrasettimanale del Girone C, i lupi, affrontano in trasferta il. Formazione che nell’ultimo turno di campionato ha interrotto il cammino della Ternana. Una gara da prendere con le molle, ma soprattutto da non fallire. Il Bari che oggi sfiderà il Monopoli è lontano solo un punto dal secondo posto occupato dalla truppa irpina. Fuori Aloi per squalifica, al pari del tecnico Piero Braglia, mancheranno anche Marco Silvestri e Baraye per infortunio. Davanti a Forte conferma per Luigi Silvestri, Miceli e Illanes. Inamovibili Ciancio e Tito sulle corsie laterali. Al centro laè lo schieramento daldi De Francesco. In avanti ...

ptvtelenostra : RT @usavellino1912_: ?? - CONVOCATI - ?? Catanzaro ?? Avellino ?? Stadio Nicola Ceravolo ?? Catanzaro (CZ) ?? Mercoledì 3 Marzo 2021 ? 17.30 ??… - usavellino1912_ : ?? - CONVOCATI - ?? Catanzaro ?? Avellino ?? Stadio Nicola Ceravolo ?? Catanzaro (CZ) ?? Mercoledì 3 Marzo 2021 ? 17.30… - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere #Catanzaro-#Avellino. #SerieC - NunzioMarrazzo : Avellino. I convocati di mister Braglia in vista del Catanzaro ???????? #Avellino, #Braglia, #Calabro, #Calcio,… - danyrossoverde : -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro Avellino

Goal.com

La sterzata decisiva.vogliono imprimerla entrambe al proprio cammino per svoltare definitivamente sulla strada giusta ed aumentare i giri del motore prima che il rush finale della stagione abbia .... Sono ventidue i calciatori convocati dal tecnico Antonio Calabro per, valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C , in programma domani, alle 17,30 , allo stadio 'Ceravolo' . Non figura nell'elenco, oltre a gli squalificati ...Mercoledì alle 17,30 big match al Ceravolo di Catanzaro nel turno infrasettimanale. Arriva l'Avellino dell'ex Piero Braglia che si presenta da secondo in classifica. Ad attendere l’Avellino ci sarà “u ...Il tecnico del Catanzaro carica i suoi verso una nuova impresa, dopo il successo sulle Fere: “Irpini migliori della capolista”. Il tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro, non si accontenta più. Dopo l ...