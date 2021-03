Catania-Palermo, sarà il derby del riscatto: la ricetta di Filippi per sbancare il “Massimino” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Palermo cerca il riscatto.Alle ore 20.30, allo Stadio “Angelo Massimino”, i rosanero sfideranno il Catania per la gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la nona del girone di ritorno. Dopo l’amara sconfitta contro la Viterbese e il conseguente esonero dell’allenatore Roberto Boscaglia, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.sarà un match di fondamentale importanza in casa rosanero, in cui ci si aspetti prevalgano orgoglio, carattere, determinazione coraggio e senso di appartenenza, aldilà di ogni difficoltà. Stesse ambizioni alla vigilia dell'inizio del campionato ma risultati diversi, con la formazione di Giacomo Filippi - storico vice del tecnico originario di Gela -, che ha raccolto soltanto ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilcerca il.Alle ore 20.30, allo Stadio “Angelo”, i rosanero sfideranno ilper la gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la nona del girone di ritorno. Dopo l’amara sconfitta contro la Viterbese e il conseguente esonero dell’allenatore Roberto Boscaglia, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.un match di fondamentale importanza in casa rosanero, in cui ci si aspetti prevalgano orgoglio, carattere, determinazione coraggio e senso di appartenenza, aldilà di ogni difficoltà. Stesse ambizioni alla vigilia dell'inizio del campionato ma risultati diversi, con la formazione di Giacomo- storico vice del tecnico originario di Gela -, che ha raccolto soltanto ...

