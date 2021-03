Catania-Palermo | i rosanero in dieci sbancano il ‘Massimino’ | l’esultanza di Moris Carrozzieri sui social

(Di giovedì 4 marzo 2021) Iltorna a vincere nel derby contro il.La formazioneha ottenuto un successo di fondamentale importanza in quel del 'Massimino', riuscendo inuomini a conquistare tre punti storici contro la compagine rossoazzurra. Corsa, impegno ma soprattutto grande grinta sono state le armi della squadra di Giacomo Filippi, ritrovatosi a guidare un organico allo sbando e con una situazione di classifica certamente complicata. In tanti a festeggiare questo incredibile successo, anche ex giocatoririmasti comunque legati ai colori della franchigia di Viale del Fante. Tra questiCarrozieri, che tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook ha voluto esultare alla sua maniera per la vittoria delin casa degli storici rivali ...

ROMA - È andata in scena la 28ª giornata (infrasettimanale) del campionato di Serie ...IL DERBYPartita di cartello in questo mercoledì tutto dedicato ai risultati della Serie C non può che essere il derby siciliano atteso solo questa sera tra, valido ...ROMA - È andata in scena la 28ª giornata (infrasettimanale) del campionato di Serie C. Albinoleffe e Lucchese non si fanno male: lo 0-0 porta a 39 punti i lombardi, con i rossoneri penultimi a quota 2 ...L'argentino segna un eurogol agli etnei e diventa il primo giocatore rosanero a segnare in Serie A, B, C e D. I rossazzurri possono recriminare per i due pali colpiti da Russotto ...