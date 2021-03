Catania-Palermo 0-1: il derby è rosanero! Santana firma una perla e scrive la storia, esordio da sogno per Filippi (Di mercoledì 3 marzo 2021) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Al "Massimino" va in scena un derby dai molteplici motivi di interesse.Non solo risvolti tecnici e campanilistici a caratterizzare questo Catania-Palermo, ancora spoglio di cornice di pubblico allo stadio in ragione delle norme restrittive anti Covid-19.L'esordio di Filippi sulla panchina rosanero, dopo l'esonero di Roberto Boscaglia, desta particolare curiosità. Non tanto in quanto tecnico subentrato ad un collega in un ordinario avvicendamento, tanto in virtù del suo storico ruolo di vice proprio dell'ex allenatore del Palermo.Al fine di caratterizzare subito la sua nuova gestione, segnando una profonda linea di discontinuità con il passato, Filippi vara un Palermo inedito sul piano tattico e della collocazione dei ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 marzo 2021) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Al "Massimino" va in scena undai molteplici motivi di interesse.Non solo risvolti tecnici e campanilistici a caratterizzare questo, ancora spoglio di cornice di pubblico allo stadio in ragione delle norme restrittive anti Covid-19.L'disulla panchina rosanero, dopo l'esonero di Roberto Boscaglia, desta particolare curiosità. Non tanto in quanto tecnico subentrato ad un collega in un ordinario avvicendamento, tanto in virtù del suo storico ruolo di vice proprio dell'ex allenatore del.Al fine di caratterizzare subito la sua nuova gestione, segnando una profonda linea di discontinuità con il passato,vara uninedito sul piano tattico e della collocazione dei ...

