Catania-Palermo 0-0: rivoluzione Filippi e rosanero tonici al “Massimino”. Marconi, traversa e cartellino rosso! Commento primo tempo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al "Massimino" va in scena un derby dai molteplici motivi di interesse.Non solo risvolti tecnici e campanilistici a caratterizzare quseto Catania-Palermo ancora spoglio di cornice di pubblico allo stadio in ragione delle norme restrittive anti Covid-19.L'esordio di Filippi sulla panchina rosanero, dopo l'esonero fi Roberto Boscaglia, desta particolare curiosità. Non tanto in quanto tecnico subentrato ad un collega in un ordinario avvicendamento, quanto in virtù del suo storico ruolo di vice proprio dell'ex allenatore del Palermo.Al fine di caratterizzare subito la sua nuova gestione, segnando una profonda linea di discontinuità con il passato, Filippi vara un Palermo inedito sul piano tattico e della collocazione dei singoli interpreti. ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al "" va in scena un derby dai molteplici motivi di interesse.Non solo risvolti tecnici e campanilistici a caratterizzare qusetoancora spoglio di cornice di pubblico allo stadio in ragione delle norme restrittive anti Covid-19.L'esordio disulla panchina, dopo l'esonero fi Roberto Boscaglia, desta particolare curiosità. Non tanto in quanto tecnico subentrato ad un collega in un ordinario avvicendamento, quanto in virtù del suo storico ruolo di vice proprio dell'ex allenatore del.Al fine di caratterizzare subito la sua nuova gestione, segnando una profonda linea di discontinuità con il passato,vara uninedito sul piano tattico e della collocazione dei singoli interpreti. ...

repubblica : Catania, l'Etna torna ad eruttare: cenere e lapilli dal vulcano - Cattleya980 : RT @giuppesina: @Cattleya980 @disilluso_ A Palermo è femmina, a Catania è maschio.. ?? - AgneseFiducia : RT @Catania: ? 47’ | Fine primo tempo | Palermo in dieci uomini | Secondo giallo per Marconi, per gioco pericoloso ai danni di Russotto #Ca… - jesus_SFC86 : RT @TroublemakersEs: Derbi Catania - Palermo 03.03.2021. - delinquentweet : RT @frakua86: @delinquentweet Qualcuno può dire ad Amadeus e Fiorello che il derby Catania-Palermo è ancora sullo zero a zero ma c'è già un… -