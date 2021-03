Castellammare di Stabia, in fuga dai Carabinieri per 10 km: tre arresti (I NOMI) (Di mercoledì 3 marzo 2021) In manette un 38enne, un 40enne e un 37enne dopo una fuga durata dieci chilometri da Torre Annunziata a Castellammare di Stabia: il veicolo si è schiantato contro il muro di un garage. I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato 3 persone per resistenza a pubblico ufficiale Luigi Vitiello (38enne di Boscoreale), Leggi su 2anews (Di mercoledì 3 marzo 2021) In manette un 38enne, un 40enne e un 37enne dopo unadurata dieci chilometri da Torre Annunziata adi: il veicolo si è schiantato contro il muro di un garage. Idella sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato 3 persone per resistenza a pubblico ufficiale Luigi Vitiello (38enne di Boscoreale),

