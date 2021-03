Castel Romano, ennesimo incendio al Campo Rom: colonna di fumo visibile dalla Pontina (Di mercoledì 3 marzo 2021) ennesimo incendio al Campo Rom di Castel Romano, dove dopo le 15 di questo pomeriggio si è alzata una grossa colonna di fumo nero ben visibile dalla SS148 Pontina. Sembrerebbe che a bruciare siano dei cumuli di rifiuti di varia natura. Questi, probabilmente, sarebbero stati incendiati dagli stessi abitanti del Campo nomadi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento dell’incendio. Ecco il video dell’incendio: su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021)alRom di, dove dopo le 15 di questo pomeriggio si è alzata una grossadinero benSS148. Sembrerebbe che a bruciare siano dei cumuli di rifiuti di varia natura. Questi, probabilmente, sarebbero stati incendiati dagli stessi abitanti delnomadi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento dell’. Ecco il video dell’: su Il Corriere della Città.

