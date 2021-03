Cassa integrazione Covid fino al 31 marzo | come funziona il rinvio del Milleproroghe

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 25 febbraio scorso il Senato ha approvato in via definitiva, dopo l’ok della Camera, il Disegno di legge numero 2101 di conversione del Decreto(D.l. numero 183/2020) recante disposizioni in materia di proroga di scadenze legislative. Durante il suo percorso di conversione, il testo è stato oggetto di alcune modifiche, in primo luogo per quanto riguarda la proroga dei termini scaduti nel 2020, per l’invio delle domande di. In particolare, l’articolo 10-bis estendeal 31prossimo la possibilità di inviare all’INPS le istanze di accesso agli ammortizzatori sociali nonché i modelli per il pagamento diretto della, i cui termini sono spirati entro il 31 dicembre 2020. La moratoria investe le procedure di sostegno al ...