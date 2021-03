Caso Navalny, sanzioni Usa alla Russia. Mosca: “Risponderemo in base al principio di reciprocità” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Caso Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin avvelenato in agosto, è ormai un Caso internazionale. Ieri gli Stati Uniti hanno ufficialmente accusato sette alti funzionari russi, molto vicini a Putin, per l’avvelenamento di Navalny e annunciato sanzioni “in stretta collaborazione con l’Ue”. “La comunità dell’intelligence stima con un alto grado di fiducia che responsabili dei servizi di sicurezza russi (Fsb) abbiano utilizzato un agente nervino, conosciuto come Novichock, per avvelenare l’oppositore russo Alexej Navalny il 20 agosto 2020”, ha spiegato un dirigente americano protetto dall’anonimato. Leggi anche: Usa, amministrazione Biden accusa l’intelligence russa per l’avvelenamento di Navalny e annuncia sanzioni Non si è fatta ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il, il principale oppositore di Vladimir Putin avvelenato in agosto, è ormai uninternazionale. Ieri gli Stati Uniti hanno ufficialmente accusato sette alti funzionari russi, molto vicini a Putin, per l’avvelenamento die annunciato“in stretta collaborazione con l’Ue”. “La comunità dell’intelligence stima con un alto grado di fiducia che responsabili dei servizi di sicurezza russi (Fsb) abbiano utilizzato un agente nervino, conosciuto come Novichock, per avvelenare l’oppositore russo Alexejil 20 agosto 2020”, ha spiegato un dirigente americano protetto dall’anonimato. Leggi anche: Usa, amministrazione Biden accusa l’intelligence russa per l’avvelenamento die annunciaNon si è fatta ...

