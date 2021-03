Caso Navalny, Mosca contro le sanzioni Usa: “Inaccettabili”. La Cina dalla parte del Cremlino: “No alle interferenze esterne” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per Mosca le sanzioni che Stati Uniti ed Europa hanno inflitto in merito all’avvelenamento del leader d’opposizione Alexei Navalny sono “assolutamente Inaccettabili” e il Cremlino “risponderà alle sanzioni americane in modo sistematico e risoluto per tutelare i propri interessi nazionali”. Risponde così la Russia all’indomani della decisione di Washington di colpire 7 dirigenti russi vicini a Putin, congelando i loro beni negli Stati Uniti e vietando ai cittadini americani di fare affari con loro. La Cina però si schiera dalla parte del Cremlino, ritenendo che il Caso Navalny faccia “interamente parte degli affari interni della Russia e che le forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Perleche Stati Uniti ed Europa hanno inflitto in merito all’avvelenamento del leader d’opposizione Alexeisono “assolutamente” e il“risponderàamericane in modo sistematico e risoluto per tutelare i propri interessi nazionali”. Risponde così la Russia all’indomani della decisione di Washington di colpire 7 dirigenti russi vicini a Putin, congelando i loro beni negli Stati Uniti e vietando ai cittadini americani di fare affari con loro. Laperò si schieradel, ritenendo che ilfaccia “interamentedegli affari interni della Russia e che le forze ...

