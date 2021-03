Caso Lazio - Torino | le ragioni di Gravina e la linea folle della Lega

Corriere : Lazio, caso tamponi: ecco cosa rischia e perché la classifica può essere riscritta - capuanogio : #Lotito si difende sul caso tamponi scaricando la responsabilità sui suoi collaboratori per cercare di evitare pena… - TuttoMercatoWeb : Caso tamponi. La Gazzetta dello Sport: 'La Lazio rischia diversi punti di penalizzazione' - TorinoFCFeed : Caso Lazio-Torino: la linea folle della Lega - Robertoro80 : RT @ToroGoal: ??#LazioTorino venerdì il giudice sportivo sceglierà se assegnare il 3-0 alla Lazio o se predisporre direttamente il rinvio al… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Lazio

Il calcio dell'assurdo ha scritto un'altra pagina avvilente. La Lega, infischiandosene del ragionevole invito a rinviare- Torino pronunciato da Gravina, ha deciso di imboccare con ostinazione la strada dell'ipocrisia, lasciando in programma la partita già sapendo che non si sarebbe disputata, se non in altra data.Entrando nello specifico e stando all'ultimoche ha svelato il 'Gazzettino', parliamo di ... Nel, fanno sapere ambienti vicini alla Regione, che qualcuno avrebbe tentato lo stesso blitz, ma ...E la sfida tra granata e biancocelesti si tinge ancora di giallo, considerando che la gara dell'andata (vinta dalla squadra di Inzaghi in rimonta per 4-3) è tra i match sotto indagine da parte della ...ROMA - L'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, vuole raccogliere altri punti-salvezza anche contro il Bologna dopo aver esordito sulla panchina rossoblù domenica scorsa battendo fuori casa il ...